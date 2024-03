Dove si trova la più lunga catena montuosa al mondo? Probabilmente sbaglierai

Che tu ci creda o no, la più lunga catena montuosa al mondo non si trova in un continente e non potrai mai raggiungerla. Avete già indovinato il suo misterioso luogo?

Lo sappiamo, sotto l’oceano si nascondono misteri incredibili. Ciononostante, chi avrebbe mai immaginato che anche la catena montuosa più lunga al mondo è totalmente sommersa dalle acque? Scopriamo di chi si tratta.

Conosciuta come la catena medio-oceanica, questa catena montuosa spaventosamente lunga traccia il contorno delle placche tettoniche della Terra e si estende praticamente in tutto il mondo.

Con una lunghezza totale continua di circa 65.000 chilometri, è in grado di far apparire "minuscola" la catena montuosa continentale più lunga. Parliamo infatti della catena delle Ande, che si estende per "soli" 7.600 chilometri. Non è però una gara totalmente… leale.

La catena medio-oceanica, ha infatti un vantaggio da non sottovalutare. Risulta in realtà costituita da diversi sistemi rocciosi separati di dorsali sottomarine che esistono ai confini delle varie placche tettoniche. Proprio in questi luoghi, il magma tende a sollevarsi e riempire gli spazi vuoti tra le varie placche.

Naturalmente, poiché le placche tettoniche del mondo sono in contatto tra loro, le dorsali che si formano tra di loro sono tutte collegate, formando una serie ininterrotta di catene sottomarine che collettivamente costituiscono la catena medio-oceanica.

Come potete osservare al seguente link, il risultato è una linea di montagne e valli che segna il fondale marino. Purtroppo però, probabilmente nessuno di noi riuscirà a vederla dal vivo.

In media, le cime di queste varie dorsali sottomarine si trovano a circa 2.500 metri sotto la superficie dell'oceano. Tra le più famose c’è la Dorsale Medio Atlantica, che si estende dall’Artico dell’Antartico proprio al centro dell’Oceano Atlantico.

Dopo aver capito com’è stato costruito il più grande arcipelago artificiale al mondo, questa volta si tratta di un record realmente impressionante. Verrà mai battuto?