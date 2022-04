Quella che si trova nella porta di questa chiesa è realmente pelle di vichingo scorticata?

La chiesa di St. Botolph a Hadstock, vicino a Cambridge, ha una storia molto particolare da raccontare: durante i lavori di restauro fatti qualche tempo fa, si scoprì che il portale d'ingresso conteneva un grosso frammento di pelle; la leggenda narra che la pelle provenisse da un vichingo... ma così non sembra essere.

Almeno tre chiese medievali in Inghilterra avevano questi resti di pelle. Negli anni '70, Ron Reed dell'Università di Leeds, nel Regno Unito, analizzò la pelle del St. Botolph e concluse che fosse realmente umana e probabilmente appartenuta a "una persona con i capelli biondi o brizzolati" (che poi, in realtà, i vichinghi non erano biondi con occhi azzurri).

Tuttavia, durante un programma della BBC, chiamato Blood of the Vikings (2001), l'analisi del DNA ha rivelato che il campione era in realtà di origine bovide, sebbene l'accuratezza dei risultati fosse incerta. Adesso, gli esperti hanno finalmente scoperto la verità in un nuovo studio presentato alla UK Archaeological Sciences Conference 2022.

Utilizzando la tecnica non distruttiva chiamata "Zooarchaeology by Mass Spectrometry" (ZooMS), si è scoperto che nessuno dei campioni di pelle era umano. Due campioni erano di natura bovina, mentre il campione di una chiesa proveniva da un cavallo o un asino. "In assenza di campioni, sembra che questa storia possa aver avuto origine per una delle chiese come mito locale, per poi essersi diffuso rapidamente", ha dichiarato infine lo scienziato Ruairidh Macleod.

