Trova la serenità con questo video della Terra vista dallo spazio

Dal nostro particolare punto di vista, sulla superficie dell Terra, potremmo non riuscire ad apprezzare la straordinaria bellezza del nostro pianeta. In più di 4000 esopianeti trovati nessuno è come la Terra. L'esplorazione spaziale può aiutarci: queste immagini provenienti dall'ISS mostrano la "biglia blu" in tutto il suo splendore.

Gli astronauti, quando tornano dai loro viaggi, riportano un emozione intensissima nel vedere la Terra dallo spazio. La rivelazione di quanto siano insignificanti i confini, i conflitti e i problemi quotidiani che affrontiamo, gli fornisce una visione nuova chiamata: "overview effect".

Naturalmente non è possibile raggiungere la stessa sensazione attraverso un video o un immagine, ma sicuramente può trasmetterci un po' di serenità, sopratutto in questo periodo molto difficile a causa del COVID-19.

Il video, disponibile su YouTube, è una raccolta di immagini filmate da una camera montata sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), mentre sorvolava il nostro pianeta di notte. Dalla sua altezza, circa 408 Km, si può vedere un alone luminoso dovuto alle città umane. Un arco sopra l'orizzonte rappresenta una cupola verde dovuta all'airglow, un fenomeno visivamente simile alle aurore ma con un'origine diversa.

Sulla Terra possiamo vedere molti corpi celesti sorgere: il Sole, la Lune e molti pianeti, come Venere e Marte. Se fossimo sulla Luna potremmo vedere una cosa assurda: la Terra che sorge. Fortunatamente il satellite Selene, in orbita intorno al nostro satellite, ci viene in aiuto. Grazie ad una telecamera ad alta definizione abbiamo delle immagini di questo stranissimo fenomeno.

L'ultima immagine è una foto scattata da Cassini il 19 Luglio del 2013, mentre orbitava intorno Saturno. Lo scatto rappresenta la Terra e la Luna, e ci restituisce la fortissima sensazione di essere un puntino che galleggia nell'Universo.