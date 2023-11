Dove si trova la tomba di Napoleone? Ecco l'ultimo viaggio del condottiero

Poche figure risplendono con l'intensità di Napoleone Bonaparte, il cui viaggio finale è tanto epico quanto la sua vita. Morto in esilio il 5 maggio 1821 sull'isola di Sant'Elena, un territorio britannico nell'Oceano Atlantico Sud, Napoleone fu sepolto inizialmente in un luogo tranquillo vicino a un ruscello e un gruppo di salici.

Questa zona era chiamata Geranium Valley, ma si discostava molto dal suo ultimo desiderio. La sua ultima volontà era di riposare "sulle rive della Senna, "in mezzo al popolo francese che ho tanto amato", ma i britannici, che lo avevano esiliato, decisero diversamente.

Tuttavia, nel 1840, quasi vent'anni dopo la sua sepoltura, il principe de Joinville, figlio di Luigi Filippo, re di Francia sotto la Monarchia di Luglio, navigò dalla Francia per riportare le spoglie di Napoleone in patria. Inizialmente, il condottiero fu sepolto nella Cappella di San Girolamo a Parigi, ma non fu la sua ultima dimora.

Dopo vent'anni di costruzione, il suo grandioso mausoleo nella Cappella di Les Invalides fu finalmente completato. Il 2 aprile 1861, Napoleone fu trasferito per l'ultima volta, riposando in un sarcofago di pietra rossa rialzato al centro di una cripta circolare, circondato da statue e dipinti che celebrano le sue vittorie (ecco la sua vera altezza).

Questo luogo, Les Invalides, un ospedale e casa per soldati, è diventato un simbolo della grandezza e della storia di Napoleone, un luogo dove il tempo sembra fermarsi, rendendo omaggio a uno dei più grandi leader della storia.

A proposito, per quale motivo il condottiero veniva sempre ritratto con una mano nella giacca?