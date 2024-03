Dove si trova veramente il Monte Sinai? Rimarrete stupiti dalla risposta

Il Monte Sinai, noto anche come Jabal Musa si trova al cuore di un intreccio di storie, credenze e indagini scientifiche. Secondo la tradizione, questa montagna nella penisola del Sinai sarebbe stata il luogo dove Mosè ricevette le Tavole della Legge direttamente da Dio. Ma è davvero così? Se ci fosse più di un'ubicazione?

Ai suoi piedi si erge il Monastero di Santa Caterina, considerato il monastero cristiano abitato più antico del mondo, e custode della biblioteca in funzione da più tempo. Fondato nel sesto secolo dopo Cristo, sorge dove si crede che Mosè abbia assistito al miracolo del roveto ardente. Una particolare cappella al suo interno avvolge la roccia ritenuta fonte dei Dieci Comandamenti (non quelli dei Sette Peccati Capitali).

Nonostante Jabal Musa sia frequentemente riconosciuto come il Monte Sinai biblico, diverse fonti storiche e scritture sacre suggeriscono una sua posizione nella parte meridionale della penisola del Sinai. L'esplorazione di queste narrazioni ha portato alcuni studiosi, come il Dr. Thomas Williams, a supportare l'idea che la fuga degli Israeliti avvenne verso il sud, proponendo così una localizzazione meridionale per il luogo.

Tuttavia, il dibattito non termina qui. La ricerca del Monte si estende oltre i confini egizi, toccando territori come la Giordania, l'Arabia Saudita e Israele. Almeno quattordici diverse localizzazioni sono state proposte dagli studiosi, ognuna supportata da differenti interpretazioni storiche e testi sacri. Questa varietà di possibili ubicazioni è amplificata da alcune ambiguità nei testi biblici, con il Libro dell'Esodo e il Libro del Deuteronomio che sembrano indicare luoghi differenti per la consegna dei Comandamenti.

Alcuni esperti ritengono che il Monte Sinai possa non corrispondere a una località precisa, ma piuttosto rappresentare un amalgama di miti e leggende diffuse in tutto il Medio Oriente. Questa prospettiva è condivisa da studiosi come Jacob F. Love, che suggerisce come il vero significato del luogo sacro risieda più nelle sue dimensioni spirituali e simboliche che nella sua precisa geografia.

