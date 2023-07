Dove si trovano i download di Telegram? Il percorso per i vari OS

Dopo aver visto come svuotare la cache di Telegram tramite il suo peculiare sistema di gestione integrato della memoria, torniamo a parlare proprio dei GB di file scaricati e condivisi tramite la popolare piattaforma di messaggistica ideata da Pavel Durov.

Vediamo, dunque, come fare ad accedere e quindi a recuperare i file scaricati tramite Telegram sui vari dispositivi su cui lo utilizzate.

Partiamo da Android, dove solitamente i dati possono essere trovati direttamente nelle Impostazioni dell'applicazione. Per prendere visione dello spazio occupato e di tutta la galleria dei media, basterà spostarsi da Impostazioni a Dati e archivio. A questo punto, selezionate la prima voce in alto, ovvero Utilizzo archivio, e scorrete in fondo alla schermata, dove troverete un carosello con chat, media, file e musica e il gioco è fatto.

I file salvati nella memoria, invece, li troverete tramite il vostro File Explorer di fiducia (consigliamo Google Files) nella cartella Telegram, a sua volta posizionata all'interno di Download.

Su iOS il discorso non cambia molto. Dovrete andare nelle Impostazioni di Telegram, selezionare Avanzate e posizionarvi sulla memoria di archiviazione. A questo punto, avrete visione totale dei media salvati localmente in cache.

Su PC, invece, aprite Telegram Desktop e andate nelle Impostazioni. Da qui scegliete Avanzate e successivamente Downloads per scorrere la lista dei media scaricati.

Su Esplora File, invece, la posizione di default è nella cartella Download, sottocartella Telegram Desktop. Potrete anche abilitare l'opzione per scegliere ogni volta la destinazione del download.

Ecco, invece, la nostra guida per risparmiare dati mobili su Telegram sfruttando le sue interessanti impostazioni per i download.