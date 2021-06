Trovano un raro vecchio uovo di 1.000 anni e... lo rompono accidentalmente

Mentre scavavano in un'antica zona industriale di Yavneh, una città israeliana, gli archeologi hanno trovato all'improvviso un uovo di gallina che ha almeno 1.000 anni, preservato all'interno del terriccio per tutto questo tempo. Emozionanti dalla scoperta... gli esperti lo hanno rotto mentre lo stavano studiando. Questa è una storia vera.

"Siamo rimasti davvero sorpresi di trovarlo", ha affermato a un giornale l'archeologo dell'Israel Antiquities Authority (IAA) Alla Nagorsky. "Di tanto in tanto troviamo frammenti di gusci d'uovo, ma un uovo intero è straordinario". Fortunatamente l'incidente non ha avuto alcuna ripercussione sul valore archeologico della scoperta.

A un certo punto dello studio, infatti, molto probabilmente l'uovo sarebbe stato rotto per studiare le condizioni del suo interno (oppure no, ma non possiamo più saperlo adesso). Nel sito di scavo sono state trovate tre bambole in osso, tipiche della zona dell'XI secolo, e una lanterna ad olio (anch'essa appartenente a 1.000 anni fa).

Sono già stati trovati "frammenti di guscio d'uovo di periodi precedenti, ad esempio nella città di David, e a Cesarea e Apollonia", ha dichiarato l'esperto dell'IAA, Lee Perry Gal. "A causa dei fragili gusci, quasi nessun uovo di gallina intero è stata conservato". Per quanto riguarda uova intere, fino ad adesso sono state trovate uova di struzzo risalenti a 60.000 anni fa.

Nonostante la rottura, la scoperta rimane molto importante lo stesso! "Anche a livello globale, questa è una scoperta estremamente rara", ha dichiarato infine Gal. Ovviamente le uova di dinosauro sono molto più antiche, ma sfortunatamente non abbiamo molte prove su di esse.