Dove si trovano gli screenshot su Steam Deck? Ecco la cartella

Avete ricevuto la vostra fiammante Steam Deck ma non avete ancora capito come fare screenshot e, soprattutto, dove vengono salvati? Non c'è problema: come al solito, siete nel posto giusto per scoprire tutto il necessario.

Nella nostra recensione di Steam Deck avrete notato che abbiamo pubblicato anche qualche schermata catturata direttamente dalla console. Per catturare questi screenshot non serve una particolare abilità; infatti, tutto ciò che serve è ricordarsi una semplice combinazione di tasti, vale a dire "Tasto Steam + R1". In questo modo, in modalità Big Picture, potrete catturare tutti i vostri fotogrammi preferiti di gioco e non.

Una volta salvati, però, come facciamo a trovarli? L'approccio pensato da Valve prevede il passaggio attraverso la piattaforma Steam, quindi andando sul menu laterale tramite il tasto "Steam" e successivamente selezionando "Media". Da qui, però, potrete prendere visione degli scatti e al massimo caricarli sul vostro profilo Steam. Inoltre, gli scatti da giochi non-Steam, ovvero aggiunti alla libreria ma installati a parte, come per esempio tramite Epic Games, non potranno essere caricati nel database, restando di fatto incastrati in questo spazio della console.

Non temete però: infatti, tramite la modalità desktop potremo tranquillamente andare a recuperare i file originali direttamente tramite Dolphin. Raggiungere la cartella è abbastanza semplice: non dovrete fare altro che armarvi di un mouse per comodità, aprire Dolphin e andare in Home. Da qui, abilitare la visione delle cartelle nascoste ("View" e poi "Show Hidden Files") e seguire questo percorso:

".steam > root > userdata > il vostro numero profilo > 760 > remote > il vostro gioco"

Se lo desiderate, potete anche cambiare questo percorso sempre dalla modalità desktop e incrementare la qualità degli scatti. Per farlo, clic sinistro del mouse sull'icona di Steam nella barra degli strumenti, scegliere "Impostazioni", poi "In Gioco". Da qui, abilitare la spunta "Salva una copia non compressa" e selezionare "Cartella degli screenshot" per cambiare directory. Una volta concluso, non dimenticate di premere "OK" e il gioco è fatto.

D'ora in avanti, anche gli scatti in Big Picture verranno salvati in questa cartella e ad alta risoluzione. Un assaggio? Lo trovate in calce a questa guida. Se, invece, volete scoprire come migliorare la vostra esperienza con la console handheld di Valve, ecco alcuni accessori per Steam Deck su Amazon.