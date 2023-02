Trovare l'amore su YouTube: originariamente era un sito di dating

Oggi affermare di aver trovato l'amore su YouTube può potenzialmente generare una risata, dato che i vostri amici potrebbero pensare che vi siate invaghiti di qualche influencer. Tuttavia, se posta nel giusto periodo, un'affermazione di questo tipo può effettivamente avere senso.

Infatti, come ricordato anche da SlashGear, YouTube originariamente era un dating site, perlomeno secondo quanto spiegato da uno dei cofondatori della piattaforma. A tal proposito, Steve Chen nel 2016 illustrò, nell'ambito di una conferenza SXSW, che inizialmente il portale che oggi conosciamo per i video delle più disparate tipologie doveva aiutare le persone a trovare la propria dolce metà.

"L'idea era che i single realizzassero dei video di presentazione per indicare cosa stavano cercando", ha spiegato Chen. Un concept insomma molto diverso dalla YouTube che conosciamo oggi. Per comprendere l'idea, però, bisogna contestualizzare i tempi in cui YouTube stava per essere lanciato, dato che la piattaforma diventò operativa nel 2005.

All'epoca, portali di dating come Match.com erano già in circolazione da circa 10 anni e si trattava di un settore che iniziava a prosperare. In questo contesto, YouTube si proponeva come una via diversa per conoscere persone, puntando a una presentazione video anziché su biografie scritte. In parole povere, non si doveva più "immaginare" com'era l'altra persona prima di vederla.

Capite bene, dunque, che in quel periodo l'idea indicata da Chen aveva più senso di quanto potrebbe sembrare al giorno d'oggi. La fondazione di YouTube e la conseguente registrazione del dominio risale effettivamente, a questo punto non a caso, al 14 febbraio 2005: sì, il giorno di San Valentino. Tuttavia, l'idea del portale di dating video non andò come sperato.

Infatti, nei primi cinque giorni nessuno caricò video, quindi successivamente i grandi nomi dietro YouTube, ovvero, oltre al già citato Steve Chen, Jawed Karim e Chad Hurley, decisero di aprire la piattaforma a tutte le tipologie di video. Il resto è storia, compresa l'acquisizione della piattaforma da parte di Google, risalente al 2006.