Trovare app a pagamento gratuite per Android? Sì può, grazie a quest'app

Dopo l'ultima ondata di giochi e app gratis sul Play Store, torniamo a occuparci di questo argomento per segnalare uno strumento tanto utile quanto geniale. Si chiama AppsFree e, senza troppe sorprese, serve a trovare app momentaneamente gratuite.

AppsFree è un'app disponibile sul Play Store che consente di tenere sotto controllo lo stato delle offerte sulla piattaforma di distribuzione delle app per Android.

Il suo nome suggerisce esattamente la sua funzione, ovvero quello di scoprire giorno per giorno le app a pagamento che temporaneamente passano a titolo gratuito. La cosa interessante è che AppsFree non si ferma a una semplice lista, ma consente di impostare dei filtri per categoria e ignorare le app che sono già in nostro possesso per evitare confusione.

Un importante chiarimento lo offre il team nella descrizione del prodotto: contrariamente a quanto si possa immaginare, AppsFree non suggerisce app che sono sempre gratuite, ma solo quelle passate per un periodo limitato a costo zero.

Come ci si potrebbe aspettare, non mancano il tema adattivo chiaro o scuro, così come la blacklist degli sviluppatori di cui non vogliamo il monitoraggio, nonché le notifiche push. Insomma, un sistema completo per gli amanti del proprio smartphone Android.

Se vi siete scocciati del vostro sfondo del desktop, invece, potrebbe tornare utile questa ondata di sfondi gratuiti per Windows 11, ufficiali e distribuiti da Microsoft.