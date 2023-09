Per trovare civiltà sugli esopianeti dobbiamo guardare alla loro geologia

La vita sulla Terra così come la conosciamo si basa anche sulla particolare geologia del Nostro Pianeta. Per questo motivo, se vogliamo trovare la vita nell’Universo, ha senso cercare degli esopianeti abitabili che presentano una tettonica a placche. Ma come fare a osservare eruzioni e terremoti a distanza di anni luce?

Secondo un nuovo studio dell’Università di Cardiff, semplicemente non ce ne è bisogno. Gli autori della ricerca suggeriscono invece che potrebbe essere possibile determinare se un pianeta ha una tettonica a placche osservando la stella attorno a cui orbita.

La tettonica a placche causa devastanti terremoti ed eruzioni vulcaniche ma è fondamentale per regolare la temperatura di un pianeta. Perché questo meccanismo sia presente, è necessario che qualcosa scaldi il mantello, la porzione di sottosuolo che giace sotto la crosta.

Sulla Terra, questo riscaldamento è causato dal decadimento di alcuni isotopi radioattivi: uranio-238, torio-232 e potassio-40. Questi elementi non sono venuti dal nulla, ma sono stati forgiati nelle fusioni di stelle di neutroni e nelle supernovae distanti anni luce dal Nostro Pianeta.

Secondo gli autori, le stelle che contengono grandi quantità di uranio, torio e potassio potrebbero aver innescato una tettonica a placche sui pianeti rocciosi vicini anche molto prima rispetto a quanto successo sulla Terra. Quindi, questi pianeti avrebbero la possibilità di ospitare biosfere più vecchie della nostra e forse anche più avanzate.