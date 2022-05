Sono state trovare delle frecce straordinariamente convervate: risalgono all'Età del Ferro

Una freccia dell'Età del ferro conservata in modo spettacolare, completa di punta di freccia di ferro, avvolgimenti dei tendini e penne aerodinamiche di piume, è ora nelle mani degli archeologi glaciali in Norvegia.

È raro che le piume di una freccia si conservi, poiché le delicate penne che aiutano a guidare la freccia in volo di solito decadono nel tempo. Anche le frecce di Ötzi l'Uomo venuto dal ghiaccio, morto circa 5.300 anni fa in quelle che oggi sono le Alpi italiane, hanno conservato l’impennaggio, sebbene le loro condizioni non siano buone come quelle di questa freccia di 1.700 anni appena scoperta, hanno detto gli archeologi.

"Pensavo che solo il ritrovamento di Ötzi avesse conservato l’impennaggio delle frecce, ma le sue piume non sono conservate così bene come alcune delle nostre", Lars Pilø, archeologo presso il Department of Cultural Heritage, Innlandet County Council, Norvegia, co-direttore del Glacier Archaeology Program, ha detto a Live Science in una e-mail.

Gli archeologi hanno trovato la freccia lunga 31,5 pollici (80 centimetri) durante un'indagine in un sito sconosciuto nelle montagne dello Jotunheimen nella Norvegia meridionale nel 2019, ha annunciato il gruppo di archeologia glaciale Secrets of the Ice su Twitter il 28 aprile.

"Probabilmente è la freccia meglio conservata che abbiamo trovato finora", ha detto Pilø, che è anche editore del sito web Secrets of the Ice. Ad esempio, il tendine, avvolto attorno all'estremità anteriore dell'asta della freccia per ridurre il rischio di frattura all'impatto, è ancora "avvolto strettamente" e in posizione, ha affermato. Sono presenti anche i resti del filo e del catrame usati per fabbricare la freccia.

"Non è stata effettuata alcuna determinazione della specie legnosa, ma utensili di questo tipo tendono ad essere realizzati in pino", ha aggiunto Pilø. "Si spera che sarà possibile scoprire da quali uccelli provengono le piume, da quale animale provengono i tendini, ecc."

La squadra ha deciso di rinunciare alla datazione al radiocarbonio, poiché avrebbero dovuto distruggere parte della freccia durante il prelievo di un campione per testare i suoi isotopi di carbonio (varianti dell'elemento carbonio). Preferirebbero che l'intera freccia rimanesse intatta per quando verrà esposta in un museo.

