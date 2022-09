Trovare l'indirizzo IP su Android? Ecco il metodo più semplice

A volte può risultare utile, per varie ragioni, trovare l'indirizzo IP del dispositivo che si sta utilizzando. Tuttavia, non esattamente tutti sono a conoscenza di come effettuare un'operazione di questo tipo relativamente al proprio modello Android di fiducia, smartphone o tablet che sia.

In realtà, dovete sapere che è tutto estremamente semplice. Infatti, nonostante l'opzione sia spesso un po' "nascosta" all'interno del sistema operativo e nonostante ci siano chiaramente diverse variabili in gioco (considerato anche il numero di dispositivi Android disponibili sul mercato), solitamente basta banalmente dare un'occhiata alle impostazioni relative alla connessione Wi-Fi.

In che senso? Una volta raggiunte le impostazioni di sistema, la sezione da raggiungere è quella chiamata "Rete e Internet". Da qui è possibile accedere all'opzione "Internet", che conduce poi a una schermata in cui vengono messe ben in evidenza tutte le modalità di connessione disponibili, dalla connettività dati al Wi-Fi.

Premendo a questo punto sull'icona del Wi-Fi, si entra nelle opzioni relative alla rete selezionata. Basta dunque scorrere verso il basso e dare un'occhiata all'area "Dettagli rete" per trovare tutte le informazioni del caso, indirizzo IP compreso. In alternativa, se siete alla ricerca dell'indirizzo IP pubblico, potreste voler semplicemente raggiungere il portale What Is My IP Address, che vi restituirà in un battibaleno ciò che state cercando.

Insomma, che stiate tentando di trovare un indirizzo IP locale o pubblico, ora sapete che ottenere queste informazioni è un gioco da ragazzi su un dispositivo montante il sistema operativo del robottino verde. Per il resto, se siete degli amanti di quest'ultimo, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al nostro approfondimento su 5 curiosità poco conosciute di Android.