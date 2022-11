Dove trovare iPhone 14 Pro e Pro Max in tempo per Natale? La situazione aggiornata

Trovare iPhone 14 Pro per Natale è quasi impossibile, a causa dei problemi di produzione e la domanda elevata che, come confermato dalla stessa Apple, hanno portato ad una carenza di disponibilità dei due smartphone top di gamma. Tuttavia, in qualche negozio è possibile trovarlo e riceverlo ben prima del 25 Dicembre 2022.

Nel precisare che i dati della notizia sono aggiornati ad oggi, 24 Novembre 2022, facciamo un pò il punto sulla situazione.

Se si ordina iPhone 14 Pro sul sito ufficiale Apple, la consegna è garantita per il 9 Gennaio 2023 per tutte le varianti e colorazioni. Stesso discorso per il Pro Max, anche se si opta per i modelli più costosi. Anche facendo qualche check negli Apple Store sparsi sul territorio italiano, tramite il tool presente nella stessa pagina, si scopre che i due smartphone sono praticamente introvabili nei punti vendita della Mela.

Su Amazon invece ci sono ancora più incognite: per iPhone 14 Pro infatti la spedizione è “generalmente prevista entro 1-2 mesi” ed il marketplace indica come forbice per l’arrivo a casa 21 Dicembre 2022-24 Gennaio 2023. Se si opta per il Pro Max invece la consegna è prevista tra il 15 Dicembre 2022 ed il 10 Gennaio 2023. Insomma, anche in questo caso non vi è alcuna garanzia di poterlo mettere sotto l’albero.

Su Unieuro l’iPhone 14 Pro viene indicato come disponibile, e nelle note la catena spiega che "il prodotto è disponibile in magazzino e puoi procedere con l'ordine”. Discorso diverso per il Pro Max, che viene indicato come "non disponibile" e per tanto non si consiglia l'ordine se si intende regalarlo (o regalarselo) per Natale.

Mediaworld fino a qualche giorno fa aveva ampia disponibilità per iPhone 14 Pro ma almeno nel momento in cui stiamo scrivendo tutte le varianti sono indicate come “non disponibili”. Si può invece acquistare iPhone 14 Pro Max da 1 terabyte, a 2139 Euro, per riceverlo a casa tra il 25 ed il 30 Novembre 2022: disponibile anche il ritiro in negozio.

La situazione chiaramente potrebbe anche cambiare nel corso dei prossimi giorni, ma a giudicare dalle notizie che arrivano dallo stabilimento Foxconn di Zhengzhou appare improbabile vedere un miglioramento prima di Natale.