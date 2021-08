Trovare lavoro con Google? C'è Kormo, anche se non è disponibile in Italia

Sempre attento al potenziamento dei suoi servizi, come recentemente avvenuto con Google Meet, il colosso di Mountain View lavora alacremente per fornirne anche di nuovi ai suoi fedeli utenti. Uno dei più interessanti progetti degli ultimi anni è Google Kormo Jobs. Ecco come funziona.

Il servizio, attualmente disponibile solo in India, Bangladesh e Indonesia, come recita anche la notifica sul sito ufficiale, permette di trovare lavoro all'interno della piattaforma a partire dalla creazione di un proprio profilo professionale e di un Curriculum Vitae aggiornato, lasciando che siano le stesse aziende a trovare la figura d'interesse e analizzarla per poi mettercisi in contatto diretto.

Un po' come accade su altre piattaforme attualmente disponibili anche alle nostre latitudini, Google Kormo Jobs consente di impostare una vera e propria vetrina delle proprie esperienze pregresse per la libera consultazione.

Attualmente il servizio supporta ben 11 lingue, fra cui l'inglese, l'hindi e il bengalese. Per entrare nel circuito è sufficiente effettuare il login con il proprio profilo Google e selezionare le proprie aree di competenza, nonché l'area d'interesse.

Naturalmente, il servizio offre anche una lista di opportunità di lavoro per la candidatura spontanea. Una lista sempre aggiornata è disponibile per gli utenti registrati che potranno consultarla sulla base delle proprie preferenze professionali.

Come ribadito in apertura, questo servizio attualmente non è ancora disponibile in Italia e non abbiamo a disposizione informazioni circa il suo arrivo nel nostro territorio a breve o medio termine. Si tratta comunque di un'ottima iniziativa che si aggiunge alle tante già in atto.

Fra gli altri progetti di Google, ricordiamo la recente partnership con Facebook per una nuova infrastruttura subacquea di collegamento cablato per potenziare la connessione a internet in Asia mediante il cosiddetto progetto Apricot.