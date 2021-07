Trovare lavoro con TikTok? Ora si può, grazie alla funzionalità Resumes: come funziona

L’aggiornamento che ha aumentato la durata delle clip su TikTok a quanto pare non è l’unica, grande novità del momento per il social network: nelle ultime ore è stata lanciata l’iniziativa TikTok Resumes che permette ai giovani lavoratori e datori di lavoro d’ogni sorta di candidarsi per posizioni lavorative o cercare potenziali impiegati.

L’annuncio del lancio è stato dato direttamente da TikTok tramite la sua Newsroom ufficiale, da cui citiamo quanto segue: “Siamo entusiasti di lanciare ‘TikTok Resumes’ come programma pilota progettato per continuare a espandere e migliorare TikTok come nuovo canale per il reclutamento e la scoperta di posti di lavoro. Stiamo collaborando con aziende selezionate e invitando chi cerca lavoro a candidarsi per posizioni da entry level a con esperienza da alcuni dei datori di lavoro più ricercati al mondo, tra cui Chipotle, Target, WWE, Alo Yoga, Shopify, Contra, Movers+Shakers, e molti altri, con un curriculum video TikTok. I candidati interessati sono incoraggiati a mostrare in modo creativo e autentico le proprie competenze ed esperienze e a utilizzare #TikTokResumes nella didascalia quando pubblicano il proprio curriculum video su TikTok”.

Come si può intuire, attualmente il programma Resumes è attivo solamente negli Stati Uniti – dove Biden ha annullato il divieto posto da Trump – e la prima sessione di prova riguarderà principalmente le aziende partner selezionate. Le candidature verranno accettate dal 7 al 31 luglio 2021, periodo in cui TikTok comprenderà se questa funzionalità può avere successo o meno sul mercato del lavoro, magari ampliando infine Resumes al resto del mondo. Che si tratti veramente del futuro dei Curriculum Vitae? Lo scopriremo solamente nel corso dei prossimi mesi.

Intanto TikTok è anche al lavoro su una funzionalità simil-Cameo che permetterà di pagare i Content Creator per clip personalizzate.