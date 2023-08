Trovare la lucertola in questa illusione ottica in meno di 9 secondi è impossibile

Le illusioni ottiche sono un modo divertente per sfidare voi stessi e chi vi circonda, oltre a rendere una sfida un modo divertente per esercitare il cervello e migliorare le sue capacità cognitive. Quest'ultime, infatti, sono immagini o qualsiasi oggetto visivo presentato in modo tale che il cervello lo percepisca in modo diverso.

Così come potrete notare in calce alla notizia, opere simili vengono create posizionando elementi dell'immagine come colore, testo, linee o tratti per indurre il cervello a utilizzare le sue proprietà cognitive per cercare di scoprire l'illusione.

Ci sono vari modi in cui il cervello può essere ingannato dal riflesso della luce sugli oggetti, dall'angolazione da cui lo guardiamo o persino dalle esperienze passate che abbiamo avuto. La nostra materia grigia, infatti, funziona secondo le indicazioni dategli dagli occhi. Quindi, può solo cercare di comprendere le informazioni che ha ricevuto attraverso i nostri mezzi oculari.

Persone diverse vedono ogni illusione in modo diverso, così come dimostra l'illusione dell'anatra e del coniglio. Adesso è tempo di mettere in azione il vostro cervello e iniziare a cimentarvi con l'illusione. Nell'immagine qui sotto è possibile trovare una lucertola abilmente nascosta all'interno del branco di conigli.

Ci siete riusciti a trovarla in meno di 9 secondi? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti dopo esservi armati di cronometro! Nel frattempo: trovate l'alligatore in questa illusione ottica.