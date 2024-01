Trovare la vita su Marte potrebbe segnare il destino dell'umanità, ecco perché

La ricerca di vita su Marte potrebbe sembrare un'impresa entusiasmante, ma secondo alcuni filosofi e scienziati, potrebbe rivelarsi una cattiva notizia per l'umanità. Questa prospettiva si basa sul Paradosso di Fermi e sull'ipotesi del Grande Filtro.

Prima facciamo le dovute spiegazioni: il Paradosso di Fermi si chiede perché, nonostante l'alta probabilità dell'esistenza di vita aliena nell'universo, non abbiamo ancora avuto contatti con civiltà extraterrestri. L'ipotesi del Grande Filtro suggerisce che prima che le civiltà aliene possano lasciare il loro sistema solare e iniziare a colonizzare la galassia, qualcosa impedisce loro di farlo, altrimenti vedremmo prove di ciò nella nostra Via Lattea.

La questione cruciale è se abbiamo già superato il Grande Filtro o se ci aspetta nel futuro. Se la maggior parte delle civiltà non supera la vita unicellulare e noi l'abbiamo già fatto, potremmo essere oltre questo filtro. Tuttavia, potremmo anche essere destinati a distruggerci prima di poter lasciare la Terra, forse attraverso la guerra o l'esaurimento delle risorse.

Nick Bostrom, professore di filosofia all'Università di Oxford, spera che la ricerca di vita extraterrestre non dia risultati. Se trovassimo forme di vita semplici, potremmo concludere che il filtro avviene dopo quel punto della vita. Se trovassimo vita multicellulare, ciò restringerebbe ulteriormente il punto in cui potrebbe verificarsi il Grande Filtro.

Bostrom ritiene che dovremmo guardare la vita sulla Terra per identificare quali passaggi evolutivi sono improbabili. Ad esempio, il passaggio dagli animali agli umani è avvenuto in un periodo relativamente breve, geologicamente parlando, suggerendo che è un candidato debole per un evento del Grande Filtro.

Se trovassimo prove di vertebrati su Marte, ciò sarebbe una terribile notizia, poiché suggerirebbe che la maggior parte del Grande Filtro è ancora nel nostro futuro e che potremmo estinguerci prima di essere tecnologicamente maturi per viaggiare attraverso la galassia. "Una tale scoperta sarebbe un colpo devastante. Sarebbe di gran lunga la peggiore notizia mai stampata su una copertina di un giornale", ha scritto Bostrom. "Ecco perché spero che le nostre sonde spaziali scopriranno rocce morte e sabbie senza vita su Marte, sulla luna di Giove Europa e ovunque altrove i nostri astronomi guardino. Manterrebbe viva la speranza per un grande futuro per l'umanità."

Quindi, sebbene ci siano molte altre possibili soluzioni al Paradosso di Fermi che meritano di essere esplorate, se Bostrom ha ragione, significa che trovare prove di civiltà avanzate è una buona notizia, ma trovare le fasi sbagliate della vita evolutasi indipendentemente nel nostro stesso sistema solare sarebbe la peggiore notizia possibile che potremmo ricevere.