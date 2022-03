Per trovare la materia oscura occorre dare la caccia ai misteriosi 'assioni', ecco perché

Tutta la materia che possiamo vedere, toccare o percepire non è nient'altro che una minima percentuale di quella effettiva, la quale invece sembra essere composta per l'85% da questa materia oscura che non riusciamo a comprendere. Per svelarne il segreto, forse gli assioni sono la nostra miglior scommessa.

La materia oscura è uno dei più grandi misteri cosmologici ancora non risolto (forse il più grande di tutti), al quale gli scienziati cercando disperatamente una risposta. La sua esistenza fu dedotta per la prima volta nel 1933 e da allora si sono collezionate sempre più prove "indirette" della sua esistenza (come l'interazione gravitazionale), ma mai si è riusciti a studiarla in modo chiaro.

Alcuni ricercatori pensano che il segreto della materia oscura possa nascondersi all'interno di alcune particelle ipotetiche (ad oggi mai osservate) che prendono il nome di assioni. La loro origine fu teorizzata alla fine degli anni '70, nel tentativo di spiegare alcune situazioni critiche nella cromodinamica quantistica (sarebbe l'approccio quantistico che spiega l'Interazione Forte, una delle quattro Forze fondamentali).

Secondo i dati teorici sviluppati dagli scienziati nel corso dei decenni, l'assione è privo di carica elettrica ed ha una massa piccolissima, quasi nulla (si stima che possa aggirarsi intorno ad un 10 miliardesimo della massa di un elettrone). Con queste caratteristiche, si presuppone che l'assione interagisca molto debolmente con la materia ordinaria.

I ricercatori che hanno pubblicato i nuovi dati sugli assioni, ipotizzano che siano nati prevalentemente durante i primi istanti dopo il Big Bang e che poi si siano "raffreddati" e dispersi in tutto l'Universo esistente. Essi potrebbero essere quindi il tassello mancante che farebbe da ponte tra la materia ordinaria - tangibile - e la materia oscura inconoscibile.

Purtroppo la loro ricerca è complessa, e la prima osservazione diretta di assioni eseguita nel 2020 è stata messa in dubbio da diversi ricercatori. Bisogna ricordarsi che si ci sta muovendo su un terreno ancora inesplorato e accidentato, ma almeno gli sforzi effettuati sembrano spingere verso la direzione giusta.