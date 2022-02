Dove trovare la numerazione dei canali TV su digitale terrestre?

Dopo aver chiarito la questione antenne DVB-T2, sulla base della nuova documentazione del Ministero dello Sviluppo Economico, oggi affrontiamo il tema della numerazione dei canali televisivi presenti su digitale terrestre.

Come abbiamo avuto modo di spiegare, dall'8 Marzo 2022 cambierà la numerazione dei canali TV del digitale terrestre, a seguito dell'attivazione della codifica MPEG-4 sul territorio italiano.

Tuttavia, in attesa di ciò il Ministero dello Sviluppo Economico ha proceduto con l'attribuzione delle numerazioni automatiche dei canali nazionali (LCN), che sono fondamentali in quanto vengono rilevate nel momento in cui viene effettuata la ricerca dei canali.

La tabella completa è disponibile direttamente attraverso questo indirizzo: scaricando il documento si otterranno tutte le informazioni del caso: fornitore, marchio ed LCN assegnato. Chiaramente, è anche possibile modificare la numerazione direttamente attraverso il menù impostazioni di decoder e TV: in questo caso è possibile spostare avanti o dietro la posizione dei canali nell'elenco, in modo tale da trovarli prima ed averli a portata di mano. Chiaramente, in questo caso è superfluo sottolineare che in caso di nuova sintonizzazione le modifiche apportate andranno perse ed al momento del termine della procedura (anche se avviene in background) è necessario procedere nuovamente con le modifiche.

I prossimi giorni comunque saranno molto importanti da questo fronte, e vi invitiamo a restare su queste pagine.