Trovare il numero di serie del PC Windows? Non è difficile

Ci sono questioni apparentemente semplici, che diventano poi però uno "scoglio" al momento del bisogno. Una di queste può essere relativa al reperimento del numero di serie del PC Windows, che può tornare utile in situazioni quali, ad esempio, riparazioni nel periodo di garanzia o problematiche relative alla licenza.

In questo contesto, potrebbe dunque interessarvi avere bene a mente la procedura da effettuare per ottenere quest'informazione, così da non perdere poi troppo tempo nell'effettivo momento di eventuale bisogno. Ebbene, come ricordato anche da SlashGear, il tutto è in realtà molto semplice, dato che basta sapere dove dare un'occhiata.

La prima questione da tenere in considerazione in questo caso è anche probabilmente quella più nota: se avete a disposizione un computer portatile o un computer fisso acquistato direttamente dal produttore, potreste trovare un apposito adesivo applicato direttamente sul dispositivo. In quest'ultimo, usualmente è possibile trovare anche il numero di serie.

Capite bene, però, che anche in questi casi è "un attimo" perdere l'adesivo, per non fare poi riferimento al mondo dei computer usati. Per questo motivo, potrebbe interessarvi reperire l'informazione direttamente da Windows, così da non avere problemi. Sono direttamente le linee guida ufficiali di Microsoft a "venire in soccorso" in questo contesto.

Per procedere, basta dunque avviare un terminale (potete banalmente cercarlo mediante l'apposita funzionalità di ricerca di Windows, accessibile dalla barra delle applicazioni) e usare il comando Get-WmiObject win32_bios | select Serialnumber. Adesso non vi resta che annotare l'informazione che compare a schermo, così da averla a disposizione in futuro.