Dove trovare sfondi per Windows 11? Ecco i wallpaper gratuiti

Se qualcuno ha già trovato il suo equilibrio con il nuovo tema Pantone per Windows 11, per molti la personalizzazione dell'esperienza passa da tantissime variabili e non solo da temi prestabiliti. Scopriamo come trovare quello giusto.

Ci sono diverse risorse, gratuite e soprattutto sicure, dove rinvenire una valanga di sfondi pieni zeppi di colore e personalità.

Tra tutte le opzioni, sicuramente la più facile e immediata da suggerire è la pagina ufficiale del supporto Microsoft, dove, oltre a ricordarci come cambiare uno sfondo, è presente anche una ricca collezione di wallpaper divisi per categoria, da aprire uno per uno e selezionare in base alle nostre preferenze. Dal "Lupo a riposo" alle "Montagne riflesse", sono davvero decine se non centinaia gli sfondi disponibili nella pagina ufficiale.

Sempre rimanendo sui canali ufficiali, un'altra valida alternativa è il Microsoft Store, preinstallato su tutti i PC con Windows 11 e raggiungibile direttamente dal tasto Start. Una volta avviato lo store, basta digitare la parola temi nel box di ricerca. Tra i risultati, comparirà un gigantesco banner che ci invita a "personalizzare il tuo desktop con stile". Premuto questo bottone, saremo catapultati nella ricchissima sezione temi dove, oltre allo sfondo, potremo personalizzare con un solo click l'intera combinazione di colori di Windows, per renderlo ancora più adatto alla nostra personalità.