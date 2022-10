Trovare il telefono in questa illusione ottica è un compito impossibile?

Se sei riuscito a scovare il gatto nell'apposita sfida, potresti ora volerti mettere alla prova ulteriormente con un'illusione ottica che sta dando parecchio filo da torcere al Web. La richiesta è apparentemente semplice: trovare il telefono, ma il problema è farlo.

Condivisa sul Web da Jagran Josh e Moneypenny, l'immagine ha infatti richiesto parecchio tempo a molte persone per "risolvere l'illusione". Eppure, il telefono è proprio lì, dinanzi ai tuoi occhi, ma banalmente non riesci a vederlo per via di un'illusione ottica.

Non sono in pochi coloro che si sono ritirati e hanno dovuto dare un'occhiata alla soluzione della sfida del telefono per comprendere dove si trova effettivamente il soggetto richiesto, ma chiaramente non si tratta di un compito impossibile. L'enigma è infatti già stato risolto dagli utenti più attenti e abili, tra cui puoi rientrare anche tu impegnandoti un po' (e portando pazienza).

In ogni caso, se sei riuscito a risolvere questa sfida del telefono posto tra le scritte in varie lingue, che ne dici di provare ad aiutare il Web anche con l'enigma dell'ape nascosta? In quel caso hai pochi secondi, per la precisione 10, per mettere alla prova le tue abilità. Per il resto, l'importante è passare qualche momento in spensieratezza, magari coinvolgendo anche i più piccoli della famiglia.