Trovare l'uomo in questa illusione ottica è praticamente impossibile

Dopo avervi fatto scervellare facendovi trovare il fantino in questa illusione ottica, oggi vogliamo sfidarvi nuovamente nella risoluzione di questa nuova immagine. Così come potrete osservare al meglio in calce alla notizia, riuscite a trovare l'uomo che si nasconde nella figura di un cavallo?

Esistono molti tipi di illusioni ottiche. Come quelle fisiche, fisiologiche e cognitive. Un normale cervello umano può guardare cose o immagini in modo diverso, trovando una percezione diversa da ogni angolazione. Quindi non sarete stupiti di scoprire che le illusioni ottiche fanno parte del campo della psicoanalisi poiché gettano luce su come percepiamo ciò che ci circonda.

L'immagine di oggi non è recente. Si tratta, infatti, di un'illustrazione del 1880 e realizzata come "carta puzzle". L'illusione chiede agli spettatori di trovare il volto nascosto dell'uomo all'interno di questa immagine vintage chiedendo "Dov'è il mugnaio?". Si tratta di un'opera sicuramente più difficile rispetto alle altre affrontate su queste pagine.

Quindi vi invitiamo a scrivere la soluzione qui sotto, ovvero nella sezione dedicata ai commenti (magari aiutando o dando qualche indizio a coloro che non riescono a risolvere l'enigma). Combinazioni specifiche di colore, luce, motivi e angolazioni possono indurre il nostro cervello a percepire visivamente qualcosa che non c'è... ma è presente.

Basta con gli indizi. Avete trovato il mugnaio? Fatecelo sapere!