É stata trovata in Antartide la singola colonia riproduttiva più grande fino ad oggi

Sessanta milioni di nidi di Channichthyidae, chiamati comunemente "pesci di ghiaccio". Questo è il numero che ha lasciato perplessi gli scienziati mentre si trovavano a bordo di un rompighiaccio in Antartide. Si tratta della più grande colonia di riproduzione di pesci conosciuta.

Tra le tante missioni, una di queste doveva monitorare il fondale marino del Mare di Weddell. Mentre stava analizzando i filmati condotti grazie all'Ocean Floor Observation and Bathymetry System (OFOBS) - una telecamera da una tonnellata trainata dietro la nave -, la studentessa laureata Lilian Böhringer ha notato qualcosa di davvero incredibile.

Stiamo parlando di nidi di pesci che riempivano il fondo del mare ogni 25 centimetri in tutte le direzioni e coprivano un'area di 240 chilometri quadrati. "La telecamera si stava muovendo sul fondo del mare ed erano ovunque", ha dichiarato Böhringer a LiveScience. I nidi appartenevano a dei pesci ghiaccio Neopagetopsis ionah, originari dei freddi oceani meridionali (sapete che alcuni pesci possono rigenerare i loro occhi?).

Questi sono gli unici vertebrati conosciuti a non avere completamente emoglobina nel sangue e per questo motivo i pesci ghiaccio sono considerati "a sangue bianco". Questi pesci tendono a nidificare in gruppo, ma al massimo sono stati visti circa 40 nidi. Questo sito di nidificazione, dopo un'indagine approfondita, ha circa 60 milioni di nidi.

Oltre ai pesci vivi a guardia dei nidi, l'area era disseminata anche di carcasse di pesci, suggerendo che questa massiccia colonia sia parte integrante dell'ecosistema locale e offrono nutrimento alle foche (a proposito, questa foca riusciva anche a imitare la voce umana).