Trovata un'antica metropoli di 10.000 anni e risalente all'età della pietra

Un gigantesco insediamento umano, risalente all'età della pietra, è stato scoperto nei pressi di Gerusalemme. Questo, oltre ad essere il sito più grande del suo genere in Israele, è una delle città più monumentali mai state trovate.

Il sito del Neolitico, rinvenuto nel quartiere di Motza a circa 5 chilometri a ovest di Gerusalemme, fu fondato per la prima volta più di 10.000 anni fa, raggiungendo il suo picco un millennio dopo. La città sembrava essere un centro attivo per il commercio e altre attività per circa 2.000-3.000 abitanti.

Non conosciamo il nome originale di questa antica metropoli che risale allo stesso periodo di Stonehenge e delle piramidi egizie, tuttavia uno scavo nel sito, in corso da 18 mesi, ha rivelato che la città sembra essere cresciuta per un'area di circa 100 acri.

Alla nascita l'insediamento era sensibilmente più piccolo, di circa 2 acri, e si è sviluppato fino a diventare un florido centro urbano pieno di grandi edifici, strutture pubbliche, e luoghi di rito in circa 1.500 anni.

"È un punto di svolta, un sito che cambierà drasticamente ciò che sappiamo sull'era neolitica", ha detto a The Times of Israel uno dei ricercatori, Jacob Vardi. L'antica città sembra aver fornito lo sfondo per una società umana con innovazioni sorprendentemente avanzate per il tempo.

Nella metropoli sono stati trovati ripari per conservare semi e alimenti, tra cui lenticchie e ceci. Gli scavi hanno anche portato alla luce strumenti in selce, tra cui punte di freccia utilizzate per la caccia e, forse, anche combattimenti, oltre a asce e vari tipi di lame.

Alcuni di questi strumenti sarebbero stati utilizzati nell'agricoltura, per coltivare grano, orzo e fagioli. Questa potrebbe essere stata anche la prima civiltà ad addomesticare le capre.