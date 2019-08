Trovata un'antica sala di bevute vichinga di 1.100 anni fa

Molte storie sui vichinghi sono miti, ma quelle che li ritraevano come gran bevitori sembrano essere vere. Degli archeologi hanno infatti scoperto un'antica sala di bevute sull'isola di Rousay, nelle Orcadi, nella Scozia settentrionale.

L'attività è stata aperta verso il X o il XII secolo e, molto probabilmente, era riservata solo ai vichinghi di alto livello, hanno detto gli archeologi. Tutto ciò che rimane di questo "pub" sono le pietre, una manciata di manufatti e mucchi di immondizia.

La taverna vichinga è stata scoperta presso un sito archeologico noto come Skaill Farmstead, un luogo abitato per più di 1.000 anni. Il sito è stato scavato per anni da un gruppo di archeologi dell'University of the Highlands and Islands, che hanno setacciato i sambaquì (depositi organici) per conoscere le vecchie pratiche agricole e di pesca, nonché i tipi di alimenti che venivano consumati dalle persone che vivevano lì.

"Abbiamo recuperato un millennio di resti dai sambaquì, che ci consentirà di osservare le mutevoli tradizioni alimentari, le pratiche agricole e di pesca dal periodo nordico fino al 19° secolo", afferma Ingrid Mainland, archeologo dell'University of the Highlands and Islands.

Gli scavi nella sala sono attualmente in corso, ma stanno già mostrando somiglianze con altre sale norrene trovate nelle Orcadi e in altre parti della Scozia. Recentemente inoltre, si è scoperto che i vichinghi potrebbero aver raggiunto il Canada cinque secoli prima di Cristoforo Colombo.