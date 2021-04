Trovata la più antica testimonianza di domesticazione dei cani in Arabia Saudita

Grazie ai finanziamenti della Commissione reale di Al-Ula (una città nella regione di Medina, Arabia Saudita) -la cosiddetta RCU-, un team di esperti è riuscito a rintracciare e a riportare alla luce una delle più più antiche testimonianze al mondo della domesticazione dei cani.

In quello che è il sito funerario più antico della penisola araba, sono stati individuati i frammenti ossei di un cane, risalenti allo stesso periodo in cui le tombe dell'area vennero create.

Si sostiene che queste siano state scavate e decorate intorno al 4300 a.C. e l'intero "cimitero" abbia svolto la sua funzione di accogliere i defunti per oltre 600 anni - quindi, per gran parte dell'Età del Rame.

Questo particolare è fondamentale, perché suggerisce che gli uomini preistorici che abitavano in quest'area avessero già formulato una sorta di concezione sacrale della morte, della memoria e della connessione tra terra e defunto, qualunque esso fosse - sia animale che essere umano.

Fino ad adesso, vi erano molti dubbi sul fatto che in Medio-Oriente questo aspetto sociale potesse essersi sviluppato in una fase così remota della storia umana come quella del Neolitico. Questo ritrovamento, quindi, va a mettere un po' più di luce sui quesiti perdurati finora.

Tutto questo non sarebbe stato possibile se la RCU non avesse speso un ingente numero di fondi per sostenere il più grande progetto di scavi archeologici nella storia dell'Arabia Saudita. Il loro intervento monetario è stato cruciale per permettere ai ricercatori di operare in un sito molto delicato ed ampio, che si estende per oltre 130 km.

A partire dal 2018, prima di raggiungere l'area e lavorarci, gli esperti l'hanno mappata per intero attraverso l'utilizzo di tecnologie sofisticate, per assicurarsi che sulla superficie potesse esserci qualcosa di veramente interessante. Tra l'altro, grazie alle immagini satellitari, si è riusciti ad osservare meglio come la terra in questione fosse divisa nettamente a metà da due strati rocciosi diversi: uno vulcanico e uno completamente arido e desertico.

Nel primo spazio, in particolare, sono stati trovati questi celebri 26 frammenti di un singolo osso appartenuto ad un cane, insieme ad altri 11 scheletri umani (6 adulti, un adolescente e 4 bambini).

E' probabile che il cane avesse sofferto di artrite. Questo suggerisce, quindi, che esso avesse vissuto fino alla media-tarda età con dei padroni, che erano disposti a prendersene cura. Col metodo di datazione del carbonio-14, si è riusciti persino a chiarire in quale periodo storico preciso questo animale avesse vissuto la propria vita: tra il 4200 e il 4000 a.C.

Gli esperti hanno intuito che la domesticazione dei cani fosse una pratica comune all'interno dei villaggi stabiliti all'epoca intorno all'area presa in analisi. Probabilmente erano degli esseri che tornavano molto utili durante la caccia.

Si spera adesso che il sito possa permettere agli studiosi di trovare ulteriori tesori di eguale importanza, per poter arricchire ancora la storia di quegli antichissimi popoli umani preistorici che abitarono in Arabia Saudita migliaia di anni fa.