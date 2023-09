È stata trovata una nuova arma rivoluzionaria contro i super batteri

Gli scienziati dell'Università RMIT stanno attingendo a un fenomeno naturale per combattere i cosiddetti "superbatteri", microrganismi resistenti ai trattamenti tradizionali come antibiotici e antifungini. Ovviamente gli esperti hanno preso ispirazione - come sempre - da madre natura e dalle sue incredibili creazioni.

Le ali di alcuni insetti, come le libellule, sono dotate di piccole punte chiamate nanopilastri che sono efficaci nel distruggere i batteri. Prendendo spunto da questa straordinaria difesa naturale, i ricercatori hanno progettato una serie di microspine che possono essere incise nei materiali degli impianti, come il titanio, offrendo una protezione efficace contro le infezioni, anche quelle resistenti agli antimicrobici.

La squadra ha testato questa innovativa idea su un fungo resistente ai farmaci responsabile di una su dieci infezioni acquisite in ospedale legate a dispositivi medici. Hanno scoperto che queste microspine erano in grado di uccidere circa la metà delle cellule fungine al primo contatto. E quelle che sopravvivevano erano così danneggiate da non poter più riprodursi o causare ulteriori problemi.

Questo approccio potrebbe rivoluzionare il modo in cui trattiamo le superfici mediche, dai dispositivi impiantabili alle protesi dentali, che sono spesso rivestite con una varietà di sostanze antimicrobiche per prevenire le infezioni. Tuttavia, con l'aumento dei ceppi resistenti ai farmaci, queste misure stanno diventando sempre meno efficaci.

La nuova tecnologia potrebbe quindi rappresentare una svolta nel campo della medicina.