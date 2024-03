Trovata arte rupestre accanto a delle impronte di dinosauri risalenti a 145 milioni

In Brasile, dove il tempo sembra essersi fermato, è emerso un tesoro archeologico e paleontologico senza precedenti. Nella municipalità di Sousa, stato di Paraíba, il sito di Serrote do Letreiro si rivela una cattedrale naturale, custode di un dialogo millenario tra la Terra e i suoi antichi abitanti.

Qui sono state portate alla luce le orme fossilizzate di dinosauri, giganti dell'era del Cretaceo Inferiore, si intrecciano con le petroglifi, espressioni artistiche scolpite nella pietra dall'uomo precoloniale. Queste incisioni, create con meticolosa dedizione, circondano le impronte lasciate da terapodi, sauropodi e iguanodonti, in una danza tra passato e presente che sfida l'immaginazione.

I ricercatori, attoniti di fronte a tale fusione di elementi paleontologici e archeologici, sottolineano l'unicità di Serrote do Letreiro, dove l'arte rupestre non solo coesiste ma sembra dialogare con le antiche tracce. L'attenta esecuzione delle petroglifi, evitando qualsiasi danno alle orme preistoriche, testimonia una consapevolezza e un rispetto profondo degli artisti verso questi testimoni della preistoria.

Le incisioni, principalmente di natura geometrica, rivelano una varietà di motivi che riflettono la complessità e la ricchezza culturale degli antichi popoli del Brasile. Dalle forme circolari con linee radiali a simboli che evocano stelle e serpenti, ogni petroglifisembra narrare una parte di una storia più ampia, un dialogo silenzioso ma eloquente con i giganti che un tempo calpestavano quelle terre.

La scoperta di Serrote do Letreiro non è solo un'ode alla bellezza dell'arte rupestre e alla maestosità del mondo naturale, ma anche un monito. I ricercatori chiedono azioni immediate per preservare questo sito, affinché possa continuare a incantare e insegnare alle future generazioni, testimoniando un'epoca in cui l'uomo e il dinosauro, sebbene separati da milioni di anni, condividono lo stesso palcoscenico terrestre.

Caricatore USB C, 25W Alimentatore Presa for iPhone 15 14 13 12 è uno dei più venduti oggi su