Trovata una backdoor nelle Vodafone Station italiane di Huawei

Incredibile notizia pubblicata da Bloomberg nella giornata di oggi e riguardante proprio l'Italia. Secondo quanto riferito, Vodafone avrebbe riscontrato alcune vulnerabilità nelle Vodafone Station disponibili nel nostro paese e prodotte da Huawei.

La falla consente di accedere da remoto ai dispositivi, ed anche di estrarre i dati che vi transitano all'interno. La più grande compagnia telefonica europea ha identificato la backdoor nel software delle Station ed ha rilevato che avrebbe potuto consentire ad Huawei di ottenere l'accesso non autorizzato alla rete fissa. Il tutto sarebbe anche confermato in alcuni documenti di sicurezza relativi agli anni 2009-2011.

Il gigante inglese avrebbe chiesto ad Huawei di chiudere la falla nel 2011, ma nonostante le rassicurazioni ottenute (i cinesi avrebbero affermato che la falla si sarebbe potuta risolvere con un aggiornamento), dei test effettuati successivamente hanno evidenziato ancora la loro presenza.

Vodafone avrebbe riscontrato la stessa backdoor anche nelle componenti per le reti business, tra cui i nodi per il trasporto della fibra ottica ed i gateway per la distribuzione delle connessioni.

Nell'inchiesta si legge anche che alcune falle simili sono state trovate anche in Portogallo, Spagna, Germania e Regno Unito.

"Nel settore delle telecomunicazioni non è raro che le vulnerabilità nelle apparecchiature dei fornitori siano identificate dagli operatori e da altre terze parti" ha affermato Vodafone a Bloomberg, a cui ha sottolineato che "prende molto sul serio la sicurezza ed è per questo che testiamo in modo indipendente le apparecchiature per rilevare se esistono tali vulnerabilità. Se esiste, Vodafone lavora con il fornitore per risolverla rapidamente".

Huawei, dal suo canto, ha fatto sapere di essere stata informata della vulnerabilità nel 2012 e 2011 e "come ogni fornitore di Ict, abbiamo un processo di notifica e patching consolidato. Quando viene identificata una vulnerabilità, lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner per applicare le correzioni appropriate".

Non una bella notizia per Huawei, presa d'assalto dal Governo Americano a causa delle accuse di spionaggio. Dall'Europa almeno al momento però non sono arrivati ban.