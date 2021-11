É stata trovata una canoa incredibilmente intatta dei Maya risalente a 1.000 anni fa

Le profondità oceanica, per chi esplora queste zone, possono essere una vera e propria miniera d'oro di reperti antichi e scoperte archeologiche. All'interno di alcune grotte e doline sottomarine, lungo la costa della penisola messicana dello Yucatán, sono stati trovati degli incredibili tesori della civiltà Maya.

In particolare, vicino alla città Maya di Chichen Itza, all'interno di una dolina marina, i subacquei dell'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia (INAH) hanno trovato una canoa Maya ottimamente conservata e risalente a oltre 1.000 anni. Questa imbarcazione, trovata quasi per caso dai subacquei, è lunga 1,6 metri e risale, secondo le prime stime, all'830-950 dopo Cristo.

Il reperto archeologico sarà adesso sottoposto a un'analisi dendrocronologica - un metodo utilizzato in archeologia per la datazione di manufatti di legno. A cosa serviva questa canoa? Secondo gli esperti potrebbe essere stata utilizzata per condurre rituali, in cui le offerte potrebbero essere state fatte agli dei Maya (a proposito, sapete che alcuni testi Maya citano delle Guerre Stellari?).

Potrebbe non sembrare, ma si tratta di una scoperta unica nel suo genere a causa dello stato - quasi - completamente intatto del reperto. "Questa è la prima canoa di questo tipo ad essere completa e così ben conservata nell'area Maya", spiegano i ricercatori. Non solo questo: l'esplorazione del sito di San Andrés ha fatto portare alla luce resti scheletrici (come quelli trovati in questo sito in Perù), un murale dipinto sulle pareti della caverna, frammenti di ceramica rotti e tanto altro.