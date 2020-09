È stata trovata una capra congelata e mummificata di 400 anni nelle Alpi

Nella Val Aurina, in Alto Adige, l'alpinista e campione di sci Hermann Oberlechner, mentre stava effettuando un'escursione, ha notato qualcosa di veramente strano spuntare dal ghiaccio... quella che poi si è rivelata essere una capra mummificata e congelata.

"Solo la metà del corpo dell'animale è stata esposta alla neve", ha dichiarato Oberlechner in una dichiarazione. "La pelle sembrava cuoio, completamente priva di peli; non avevo mai visto niente di simile. Ho scattato subito una foto e l'ho inviata al ranger del parco, insieme abbiamo poi avvisato il Dipartimento dei Beni Culturali".

Gli scienziati stanno pianificando di utilizzare la rara mummia per capire come preservare meglio il DNA antico per l'analisi in laboratorio. "Il nostro obiettivo è utilizzare i dati scientifici per sviluppare un protocollo di conservazione valido a livello globale per le mummie del ghiaccio", ha affermato nella dichiarazione Albert Zink, direttore dell'Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research a Bolzano, in Alto Adige. "Questa è la prima volta che una mummia animale viene usata in questo modo."

La capra era stata sepolta e solo di recente è stata esposta in bella vista a causa del ritiro del ghiaccio. Finché le mummie ghiacciate rimangono sepolte nelle loro tombe, il loro tessuto e il DNA viene preservato. Tuttavia, non appena queste mummie iniziano a riscaldarsi, il loro tessuto può degradarsi, così come le informazioni genetiche presenti nelle loro cellule.

"Con ripetute analisi approfondite, verificheremo quali alterazioni subisce il DNA quando cambiano le condizioni esterne", afferma Marco Samadelli, dell'Eurac Research, che ha progettato e costruito una custodia speciale per trasportare i resti della carcassa nel suo laboratorio dove verrà conservata a -5 °C.

Capitano molto spesso ritrovamenti del genere: come ad esempio un uccello risalente a 46.000 anni fa e un lupo vecchio 50.000 anni fa.