Trovata la carcassa di una delle creature più longeve della Terra che vive fino a 400 anni

È stata trovata la carcassa di uno squalo della Groenlandia, una delle creature più longeve della Terra. Così come potrete immaginare, gli scienziati sono molto emozionati della scoperta, perché adesso avranno la possibilità di studiare uno squalo che riesce a vivere per svariati secoli. Sì, avete letto bene.

L'unico altro squalo della Groenlandia recuperato nel Regno Unito è stato ritrovato qualche anno fa, esattamente nel 2013. Questo nuovo esemplare rappresenta un'altra opportunità per dare un'occhiata più da vicino a uno dei giganti oceanici più misteriosi e straordinari della Terra. Si stima, infatti, che queste creature possano vivere anche fino a 400 anni.

Poiché non hanno ossa - ma cartilagine - gli esperti cercano di scoprire l'età dello squalo grazie agli strati nelle lenti degli occhi, che continuano a crescere per tutta la loro vita. Questi animali vivono a profondità e in luoghi sicuramente poco accessibili agli esseri umani, e quindi trovarli a riva sulle spiagge, specialmente fino alla Cornovaglia, nel Regno Unito, è qualcosa di piuttosto raro.

La scoperta arriva poco dopo che uno squalo della Groenlandia è stato avvistato in Francia. Secondo un confronto tra la carcassa e la fotografia, la creatura sembra essere la stessa. Insomma, gli esperti analizzeranno sicuramente in modo approfondito l'ultima scoperta che ha portato il mare, cercando di rivelare tutti i segreti dell'animale vivente più longevo del mare.