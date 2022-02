È stata trovata la coppia di asteroidi più giovane mai scoperta del Sistema Solare

All'interno del nostro Sistema Solare, oltre al Sole, ai pianeti e ai loro satelliti possiamo trovare un gran numero di asteroidi, pietre spaziali che si trovano nel nostro "quartiere celeste" da tempo immemore. Certo, non tutti sono ultra millenari, poiché recentemente è stata trovata una coppia di asteroidi davvero molto giovane.

Per l'esattezza, infatti, le due pietre cosmiche si sono formate ben 300 anni fa. "È molto emozionante trovare una coppia di asteroidi così giovane che si è formata solo circa 300 anni fa. Praticamente stamani in tempi astronomici", afferma l'astronomo Petr Fatka dell'Istituto astronomico dell'Accademia ceca delle scienze in Cechia (sapete che questo asteroide vale 11 trilioni di dollari?).

Le due nuove rocce cosmiche, chiamate 2019 PR2 e 2019 QR6, sono state scoperte separatamente nel 2019, da due team di scienziati che avevano utilizzato rispettivamente il telescopio di rilevamento Pan-STARRS1 alle Hawaii e il Catalina Sky Survey in Arizona. La coppia aveva un'orbita ellittica insolita rispetto ad altri asteroidi che volano vicino alla Terra.

Il più grande dei due oggetti è largo circa un chilometro, mentre l'altro all'incirca mezzo chilometro di grandezza. "2019 PR2 e 2019 QR6 provengono dallo stesso oggetto genitore e la loro elevata somiglianza orbitale non è casuale", continua Fatka. Secondo i calcoli, la coppia si è staccata dal "corpo genitore" all'incirca 270 anni fa, e forse era una cometa.

Il prossimo approccio ravvicinato di 2019 PR2 e 2019 QR6 sarà nel 2033, e sicuramente la coppia offrirà agli astronomi più risposte. A proposito, sapete quali sono gli asteroidi più grandi del Sistema Solare? La risposta vi lascerà senza parole.