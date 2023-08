É stata trovata una creature con 20 gambe che ha sorpreso gli esperti

Gli scienziati hanno fatto una scoperta sorprendente: una stella marina, chiamata "stella marina fragola antartica", con ben 20 gambe! Questa creatura, dal nome scientifico Promachocrinus fragarius, è solo una delle quattro nuove specie recentemente identificate, che hanno ampliato la nostra comprensione della diversità.

In passato, si pensava che le stelle marine antartiche appartenessero tutte a una singola specie, la Promachocrinus kerguelensis. Tuttavia, ricerche più recenti e approfondite, che combinano analisi del DNA e osservazioni dettagliate della morfologia, hanno rivelato che ci sono in realtà diverse specie di queste creature straordinarie che si muovono nelle acque gelide dell'oceano.

Tra le sette nuove specie identificate, la stella marina fragola antartica si distingue per la sua forma particolare, che ha ispirato il suo nome: anche se non ha il colore rosso delle fragole, la forma del suo corpo ha ricordato ai ricercatori il frutto succoso.



Le creature, nonostante siano considerate in gran parte sedentarie, possono muoversi in cerca di cibo, offrendo uno spettacolo affascinante mentre nuotano, agitando ritmicamente le loro numerose braccia. Una scoperta interessante è che non tutte queste stelle marine hanno 20 braccia come si pensava in precedenza; alcune ne hanno solo 10. In alcuni casi, le differenze tra le specie erano evidenti solo osservando la loro morfologia, ma altre specie erano veramente criptiche, rendendo necessarie analisi molecolari per identificarle.

