Trovata in Egitto una statua che risolve finalmente un mistero lungo un secolo

Ramesse II è stato probabilmente il faraone più famoso della storia. Molto longevo, visse fino all'età di 91 anni e fu un grande condottiero. Costruì anche molte importanti opere, come Abu Simbel e vari templi. Eppure un mistero ha afflitto la sua figura per oltre un secolo.

Nel 1930 un archeologo, Günther Roeder, trovò la parte inferiore di un'immensa statua appartenuta a Ramesse nei pressi dell'antica città di Hermopolis (l'odierna el-Ashmunein), a circa 250 chilometri a sud del Cairo. Questo frammento meraviglioso era semi sommerso fra le dune del deserto ed era alto circa 3,2 metri.

Subito gli archeologi cominciarono a scavare nei dintorni, sperando di trovare la seconda metà del reperto, ma per quanto si sforzarono non riuscirono mai a trovare l'altra parte della statua, con grande disappunto del povero Roeder, che per tutta la vita rimpianse di non essere riuscito a trovare l'altra metà della statua per tentare di ricomporla.

Un nuovo team di scienziati egiziani e americani, guidati da Basem Gehad, un archeologo del Ministero egiziano del turismo e delle antichità, e da Yvona Trnka-Amrhein, professore di studi classici presso l'Università Boulder del Colorado, ha però finalmente compiuto l'impresa, identificando l'altra metà della statua alta 3,8 metri, a pochi metri dal sito di scavo abbandonato di Roeder.

In questo frammento Ramesse indossa la tipica corona doppia dell'Alto e del Basso Egitto e un copricapo sormontato da un cobra reale, tipico della sua epoca. Sul retro della statua sono stati trovati anche diversi geroglifici che indicano i suoi vari titoli reali, oltre qualche particolare curiosità storica del suo regno, come il fatto che riuscì a sconfiggere l'impero ittita.

Durante il suo regno, l'Egitto divenne un grande impero, capace di occupare buona parte della costa del Medio oriente fino in Siria. Per celebrarlo, i suoi artisti e architetti reali realizzarono migliaia di statue con il suo volto, tra cui alcuni reperti molto particolari.

Per quanto sia stato ricordato dagli storici come un uomo d'azione, Ramesse II fu anche uno dei primi faraoni a preferire i trattati di pace. Dopo la battaglia di Qades, decise infatti di fare la pace con gli Ittiti e di sposare la loro principessa, che gli avrebbe dato anche dei figli. Il primo trattato di pace di cui l'umanità ha memoria è infatti quello stipulato fra questo faraone e il re ittita Hattusili III, 3300 anni fa.