Trovata nuova forma di superconduttività capace di rivoluzionare tutto

La superconduttività nella fisica è sempre stata una sorta di Santo Graal, promettendo di rivoluzionare tutto, dalle reti elettriche ai dispositivi elettronici personali. Dopo la delusione del conduttore LK-99, un team di ricercatori provenienti dalle università di Emory e Stanford ha fatto una scoperta significativa verso questa promessa.

Gli esperti hanno identificato una nuova forma di superconduttività, nota come superconduttività oscillante, che si comporta in modo molto diverso dalle forme tradizionali. Tipicamente, in tali oggetti, gli elettroni si accoppiano in strutture chiamate coppie di Cooper e si muovono attraverso i materiali senza perdere energia significativa sotto forma di calore.

In questa nuova forma, le coppie di Cooper si muovono in una sorta di danza ondulatoria, un fenomeno che si verifica a temperature relativamente più elevate rispetto alla condizione "normale". Questo rende la scoperta particolarmente interessante per gli scienziati che cercano di rendere la superconduttività una realtà a temperatura ambiente.

La chiave di questa scoperta risiede in strutture chiamate singolarità di Van Hove, che possono produrre stati modulanti e oscillanti di superconduttività. Quest'ultime sono strutture particolari che si verificano in alcuni materiali, all'interno delle quali l'energia degli elettroni può subire cambiamenti insoliti. La buona notizia è che ciò può avere un grande impatto su come il materiale sia capace di resistere alle forze esterne e sulla conduttività dell'elettricità.

La scoperta, pur essendo ancora al livello teorico, apre nuove strade per la comprensione e la gestione della superconduttività, offrendo nuovi modi per iniziarla o controllarla.