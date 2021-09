Trovata una grande fuoriuscita di petrolio nel mare, ma nessuno sa chi è stato

A largo della costa della Louisiana, giovedì scorso, è stata scoperta grazie a delle immagini satellitari una grande fuoriuscita di petrolio. La cosa strana è che nessuna compagnia ha avvisato le autorità competenti della perdita, secondo quanto riporta il New York Times.

Le immagini satellitari, provenienti dalla società di tecnologia spaziale Planet Labs e Maxar Technologies, mostrano una scia di petrolio lunga 16 chilometri nel Golfo del Messico. Secondo i funzionari della Guardia Costiera degli Stati Uniti, la fuoriuscita dell'oro nero deriva da un vecchio oleodotto di proprietà di Talos Energy, compagnia petrolifera e del gas con sede in Texas.

L'oleodotto potrebbe essere stato danneggiato dal recente uragano Ida. Tuttavia, così come riporta l'Associated Press, Talos Energy ha affermato di non credere di essere responsabile del petrolio nell'acqua. L'azienda ha comunque assunto Clean Gulf Associates, un gruppo senza scopo di lucro che cerca di limitare le fuoriuscite di petrolio, per aiutare a contenere l'inquinamento.

Attualmente, una squadra di sommozzatori privati ​​sta cercando di localizzare la fonte, così da trovare anche il colpevole. Talos Energy in merito alla questione ha dichiarato: "la società continuerà a lavorare a stretto contatto con la Guardia costiera degli Stati Uniti e altre agenzie statali e federali per identificare la fonte del rilascio e coordinare una risposta positiva".

Insomma, speriamo che il colpevole venga localizzato e risponda delle sue azioni. Purtroppo, anche nel Mediterraneo è stata localizzata una grande chiazza di petrolio (ma il colpevole è conosciuto questa volta).