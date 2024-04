Trovata una gazzella di montagna estremamente rara con 6 gambe

Alcuni giorni fa un gruppo di scienziati ha avvistato un esemplare molto particolare di gazzella di montagna (Gazella gazella), che al posto di avere le classiche 4 zampe aveva un paio di arti aggiuntivi al livello della schiena.

Per quanto questa mutazione possa sembrare terrificante e rara in natura, in realtà non è la prima volta che gli scienziati osservano questo fenomeno. Diversi altri vertebrati, tra cui la nostra stessa specie, possono subire quest'anomalia, che prende il nome di polimelia.

Questo specifico esemplare è stato avvistato per la prima volta da Nir Liechter, durante una visita guidata nella riserva naturale di Nahal HaBashor, nel Negev occidentale in Israele. Liechter, insospettito dalla forma dell'animale, si è avvicianto e dopo aver scattato una fotografia, l'ha inviata alla Società per la protezione della natura d'Israele (SPNI).

Lì il responso degli esperti è stato rapido. L'esemplare era vittima di una mutazione, che per quanto particolare non comportava alcun peso all'animale. Infatti, durante le settimane successive, altri esperti hanno seguito dalla distanza la gazzella in questione, verificando che si trattava di un maschio alla ricerca di femmine.

Hanno così osservato diversi suoi tentativi andati a buon fine di riprodursi, oltre che un suo tentativo di fuga nei confronti del tentativo di predazione di un cane rinselvatichito.

Solitamente siamo abituati a pensare che tutte le mutazioni genetiche sono negative e possono comportare la morte del soggetto. Questo caso tuttavia ci dimostra che non è sempre così e che talvolta le mutazioni possono persino aiutarci a sopravvivere quando siamo soggetti ad una malattia particolare, come nel caso del cancro.

La gazzella di montagna è inoltre anche una specie che è stata inserita nella Lista rossa dell'IUCN, utilizzata dall'associazioni ambientaliste per capire quali specie rischiano maggiormente di estinguersi da qui ai prossimi anni.

