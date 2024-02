È finalmente stata trovata la gigantesca biblioteca personale di Charles Darwin

Un gruppo di instancabili ricercatori ha finalmente portato alla luce l'intera collezione di opere letterarie appartenute a Charles Darwin, il padre della teoria dell'evoluzione. Questa rivelazione offre uno sguardo senza precedenti sull'ampiezza e la profondità degli interessi intellettuali di Darwin.

La sua collezione, dispersa dopo la sua morte nel 1882, era stata parzialmente dimenticata, ridotta nei racconti storici ai soli volumi sopravvissuti presso l'Università di Cambridge e la sua residenza, Down House. Tuttavia, la realtà è molto più ricca: Darwin possedeva in vita ben 7.350 titoli, spaziando attraverso 13.000 volumi e pezzi, un tesoro letterario che copre una vastità di argomenti che va ben oltre la scienza.

La squadra di Darwin Online, guidata da Dr. John van Wyhe, ha catalogato meticolosamente ogni opera, collegando circa 9.300 copie digitalizzate, rendendo questa biblioteca monumentale accessibile a chiunque abbia la curiosità di esplorarla. Tra le pagine di questi libri, Darwin cercava conoscenza su argomenti che spaziavano dalla filosofia alla psicologia, dalla religione alla geografia, dimostrando un'insaziabile sete di sapere che andava ben oltre il suo campo di studio principale.

Opere di filosofi come John Stuart Mill e Auguste Comte, insieme a scritti di Charles Babbage, pioniere del concetto di computer programmabile, erano presenti nella sua collezione, così come curiosità come un atlante stradale dell'Inghilterra e del Galles del 1832 e un libro di tavolino su delle opere d'arte (a proposito, conoscete il suo "segreto abominevole"?).