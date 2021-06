É stata trovata una delle più grandi strutture dell'Universo, e non dovrebbe esistere

A circa 9,2 miliardi di anni luce di distanza da noi esiste una struttura - chiamata Arco Gigante - che è formato da galassie, ammassi galattici, gas e polvere. In tutto, questa gargantuesca struttura è grande la bellezza di 3,3 miliardi di anni luce e si estende su circa un quindicesimo dell'Universo osservabile.

La scoperta è stata condotta per caso da Alexia Lopez, dottoranda in cosmologia presso l'Università del Central Lancashire (UCLan) nel Regno Unito. L'astronoma stava creando delle mappe di alcuni degli oggetti energetici del cosmo, come quasar e buchi neri, quando si è trovata di fronte a qualcosa di davvero inaspettato.

In mezzo alla ricostruzione delle mappe iniziò a emergere una struttura. "Ricordo di essere andata da Roger [consigliere di dottorato di Alexia] e di aver detto: 'oh, guarda qui'". Dopo aver eseguito due diversi test statistici, i ricercatori hanno determinato che c'era meno dello 0,0003% di probabilità che l'Arco Gigante non fosse reale.

Successivamente i due esperti hanno presentato i loro risultati il ​​7 giugno al 238esimo incontro virtuale dell'American Astronomical Society. Perché la scoperta è così eclatante? Il principio cosmologico afferma che, alle scale più grandi, la materia è distribuita più o meno uniformemente nello spazio. Esistono molte altre strutture colossali nel cosmo, ma l'Arco Gigante è una delle più grandi.

"Nel corso degli anni sono state scoperte numerose strutture su larga scala", ha affermato Roger Clowes, anche lui dell'Università del Central Lancashire, a LiveScience. "Sono così grandi che ti chiedi se siano compatibili con il principio cosmologico". Il fatto che tali entità colossali si siano raggruppate insieme in particolari angoli del cosmo, infatti, indica che forse il materiale non sia stato distribuito uniformemente nell'universo.

Se ciò non dovesse rivelarsi vero, quindi, dovremmo riconsiderare l'attuale principio cosmologico... ovviamente ci vorranno moltissimi altri studi (e anni!) per confermare una cosa del genere.