Trovata una mano artificiale del Medioevo, ecco com'era fatta

Gli archeologi in Germania hanno fatto una scoperta straordinaria: uno scheletro con una mano artificiale in metallo, che potrebbe avere quasi 600 anni. Questa scoperta, avvenuta vicino a una chiesa a Freising, vicino a Monaco, in Baviera, ha rivelato un uomo che visse tra il 1450 e il 1620, probabilmente tra i 30 e i 50 anni.

La mano artificiale, realizzata in ferro, sostituiva quattro dita mancanti, un dettaglio che ha suscitato grande interesse tra gli esperti. La mano, con le dita formate da lamiera metallica e disposte in modo immobile e leggermente curvo, era probabilmente fissata al moncone del braccio con delle cinghie. All'interno della protesi è stato trovato un materiale simile a una garza, che potrebbe essere stato utilizzato per ammortizzare la parte rimossa.

Questo ritrovamento non solo getta luce su un'antica tecnica protesica, ma solleva anche domande sulla vita e le circostanze dell'individuo sepolto. La scoperta di protesi simili non è nuova nella storia europea, con circa 50 esempi noti risalenti al tardo Medioevo e al primo periodo moderno. Un esempio particolarmente avanzato è quello del cavaliere tedesco del XVI secolo Götz von Berlichingen, che indossava una protesi "mobile" e "tecnicamente straordinariamente complessa" dopo aver perso la mano destra a causa di un colpo di cannone.

Il ritrovamento testimonia non solo l'ingegnosità umana di fronte alle avversità fisiche, ma anche la lunga storia della protesica. La scoperta di Freising si inserisce in un contesto storico di frequenti battaglie militari, come quelle durante la Guerra dei Trent'anni, che probabilmente hanno aumentato la necessità di protesi a seguito di amputazioni.