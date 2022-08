Trovata forse la materia oscura più vecchia di tutte ed è molto strana

Una materia oscura che risale a 12 miliardi di anni fa? Dei ricercatori giapponesi in un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Physical Review Letters potrebbero aver scoperto la prima osservazione dell'ipotetica sostanza fino ad oggi.

Attualmente, infatti, le osservazioni sulla materia in questione risalgono tutte a 10 miliardi di anni fa perché la luce era troppo debole da guardare. La materia oscura è una sostanza ipotetica e misteriosa, che gli scienziati - dopo decenni di studi e possibili osservazioni - non hanno ancora compreso.

Costituisce forse l'85% del nostro universo ma non sappiamo nulla sul suo conto e possiamo osservare solo gli effetti indiretti: ovvero i suoi effetti sulle cose. "Guardare la materia oscura intorno a galassie lontane? È stata un'idea pazzesca", ha affermato Masami Ouchi, coautore dello studio e cosmologo dell'Università di Tokyo. "Nessuno si è reso conto che potevamo farlo."

Gli scienziati per osservare le galassie lontane utilizzano le lenti gravitazionali. Poiché la materia oscura interagisce con la gravità, più ce n'é in quelle galassie, maggiore è la distorsione, che è qualcosa che gli esperti possono misurare. Tuttavia poiché la luce è troppo debole per essere rilevata, gli addetti ai lavori hanno esaminato il fondo cosmico a microonde (CMB), i resti della più antica luce osservabile dell'Universo.

La materia oscura ha distorto il fondo cosmico? Il team di scienziati ha esaminato 1,5 milioni di galassie nella luce osservabile e sono stati in grado di mettere insieme un quadro della distribuzione della materia oscura a soli 1,7 miliardi di anni dalla formazione dell'Universo. Nel loro studio i ricercatori affermano di aver trovato una sostanza "meno grumosa" di quanto previsto.

"La nostra scoperta è ancora incerta", afferma infine Hiranao Miyatake, capo dello studio. "Ma se è vero, suggerirebbe che l'intero modello è imperfetto quando si va più indietro nel tempo."