Trovata una misteriosa tomba di 1.500 anni fa con sei donne sepolte attorno a un calderone

Un complesso funerario appartenente a un signore di alto rango è stato portato alla luce in Sassonia-Anhalt, vicino a Brücken-Hackpfüffel. La tomba (risalente a 1.500 anni fa) presenta una disposizione davvero insolita: un calderone al centro della tomba che è circondato dai resti di sei donne sconosciute.

Inoltre, il sito funerario contiene i resti di numerosi animali tra cui bovini, cani e 11 cavalli, oltre a preziosi manufatti in oro e argento. Il sito è anche circondato da altre 40-60 tombe. Per questo motivo si pensa che ad essere stato seppellito sia stato un signore molto potente dell'epoca, in quello che gli archeologi descrivono come lo scavo più importante degli ultimi 40 anni di storia della Germania.

Il sito è stato scoperto per caso durante la costruzione di un allevamento di polli. Resta una domanda a cui gli esperti non hanno ancora risposto: qual è il significato della disposizione del calderone al centro e con intorno le sei donne? Non si sono ancora trovati neanche i resti del signore. "Non abbiamo ancora trovato il principe in persona. Forse le sue ceneri sono nel calderone di bronzo", afferma l'archeologa Susanne Friederich. I ricercatori, tuttavia, devono ancora determinare la morte delle donne, il che potrebbe indicare se siano state sacrificate o se abbiano scelto di morire per accompagnare il signore nella morte.

Gli archeologi hanno anche scoperto una serie di notevoli manufatti all'interno del complesso funerario, tra cui una serie di fermagli elaborati e dettagliati, che secondo i ricercatori indicano la presenza di una tribù germanica. È stata anche trovata, inoltre, una piccola statuetta che si credeva avesse la forma di un dio germanico e che si stima fosse persino più antica della tomba stessa, forse risalente a 1.800 anni fa.