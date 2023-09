Trovata una molecola in un altro mondo che viene associata spesso alla vita

L'occhio potente del Telescopio Spaziale James Webb ha scrutato un segnale che potrebbe cambiare per sempre la nostra comprensione dell'universo, quando i ricercatori hanno annunciato la possibile presenza di dimetilsolfuro, una molecola prodotta solo da organismi viventi sulla Terra in un mondo lontano 120 anni luce da noi.

Ora, prima di lasciarsi trasportare dall'entusiasmo, è fondamentale sottolineare che questa è ancora una scoperta "preliminare". Anche se il James Webb è un telescopio incredibilmente potente, capace di rilevare chiaramente molecole come anidride carbonica e metano, la presenza di dimetilsolfuro è ancora etichettata come "possibile" e richiederà ulteriori osservazioni per essere confermata.

Il mondo in cui è stata trovata la molecola si chiama K2-18b, ma perché questa notizia è così rivoluzionaria? Perché K2-18 b non è un pianeta qualsiasi. È un mondo oceanico, un tipo di pianeta completamente coperto da un oceano temperato e isolato da un'atmosfera ricca di idrogeno. È situato in una zona abitabile del suo sistema stellare, rendendolo un candidato ideale per la ricerca di vita extraterrestre.

La scoperta è talmente promettente che anche i ricercatori coinvolti nel progetto stanno predicando cautela, poiché quando si tratta di cercare vita aliena, tutte le altre possibili spiegazioni devono essere escluse. E anche se alla fine non si tratta di vita aliena, la scoperta è una dimostrazione straordinaria del potere osservativo del James Webb.

Non vediamo l'ora di saperne di più, e voi?