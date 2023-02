Trovata la mummia più antica del mondo? Non si trova in Egitto, ecco dove

Penserete che la mummia più antica del mondo possa essere trovata in Egitto? Vi sbagliate! Gli archeologi credono che i resti di una persona di 8000 anni fa abbiano subito una pratica di mummificazione prima della sepoltura, diventando di fatto - almeno fin quando non ne scopriamo una più vecchia - la mummificazione più antica del mondo.

Il luogo del ritrovamento è la valle del Sado in Portogallo e i resti in questione sono stati portati alla luce per la prima volta negli anni '60. È difficile capire se dei resti decomposti abbiano seguito lo stesso processo effettuato durante l'Antico Egitto, ma viene in nostro soccorso una tecnica "intelligente" sperimentata dagli addetti ai lavori.

Nella Valle del Sado nel sud del Portogallo, nei siti di Arapouco e Poças de S. Bento, tra il 1958 e il 1964 gli scienziati hanno recuperato più di 100 scheletri datati tra 8.000 e 7.000 anni fa. La documentazione originale (fotografie, planimetrie e disegni) di questi straordinari ritrovamenti è andata perduta... o almeno era considerata tale fin quando João Luís Cardoso, un archeologo della Open University di Lisbona, non ha trovato tre rullini con del materiale inedito.

Le foto dei rullini raffigurano 13 corpi riesumati nel 1961 e nel 1962, che Cardoso e colleghi hanno utilizzato per ricostruire le probabili posizioni di sepoltura. Inoltre, gli scienziati hanno attuato alcuni esperimenti di decomposizione per prevedere come potessero apparire i cadaveri umani in diverse posizioni di sepoltura se fossero stati mummificati o meno.

Le osservazioni suggeriscono che alcuni di questi resti sono stati sicuramente mummificati, ma resta controverso se le sepolture della Valle del Sado siano o meno le mummie più antiche del mondo scoperte finora.