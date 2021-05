E' stata trovata una mummia incinta per la prima volta nella storia dell'egittologia

Un progetto di studio polacco è riuscito ad identificare per la prima volta la mummia di una donna incinta. Ad oggi, questo è il primo caso in assoluto rispetto a decenni di ricerca nell'ambito degli studi sull'antico Egitto, perché gli antichi imbalsamatori non dovevano (nella teoria) lasciare il feto dentro il corpo della madre defunta.

La mummia in questione ha un passato abbastanza complesso, perché nel corso dei decenni non si è riusciti subito ad identificare il vero sesso dell'individuo imbalsamato. Inizialmente, infatti, si credeva che fosse un antico sacerdote di nome Hor-Djehuty. Successive indagini, invece, condotte nel 2016, rivelarono che la persona deceduta fosse, in realtà, una donna vissuta a Tebe nel I secolo d.C.

Oggi, il corpo è conservato presso il Museo Nazionale di Varsavia, ma è stato recentemente coinvolto in un progetto di ricerca, il Warsaw Mummy Project, voluto dall'università della capitale polacca.

Le analisi sono state condotte dalla coppia di ricercatori composta dalla dottoressa Marzena Ożarek-Szilkec e suo marito Stanisław Szilkec. I due erano in procinto di raccogliere e trascrivere tutti i dati ottenuti in un paper da pubblicare in una rivista scientifica. Tuttavia, come la stessa studiosa ha affermato, ricontrollando per un'ultima volta le radiografie compiute, i due si sono resi conto della presenza di un piccolo piede dentro il ventre della mummia.

Sottoponendo, quindi, la parte inferiore della donna imbalsamata ad una tomografia, è apparso subito evidente che fosse incinta, al momento della sua morte, di 26-30 settimane.

Con queste nuove informazioni, è stato coinvolto anche un terzo ricercatore, Wojciech Ejsmond, della Facoltà di Studi sul Mediterraneo e l'Oriente, presso l'Accademia Polacca della scienze. Lo studioso è rimasto abbastanza sorpreso del ritrovamento dei suoi colleghi, perché, come spiegato prima, i feti delle donne incinte erano considerati, nel processo di imbalsamazione, alla stessa stregua degli organi. Quindi, non dovevano essere lasciati nel corpo della madre, bensì inseriti in dei vasi da porre sotto i piani della casa o, in alcuni rarissimi casi, mummificati.

Il perché il bambino sia rimasto nel ventre rimarrà, probabilmente, un mistero soggetto a varie speculazioni. Alcuni studiosi, infatti, hanno cominciato a credere che questo raro caso sia riuscito a sopravvivere fino ad oggi perché, al principio, si voleva tenere nascosta la gravidanza, magari non desiderata, della madre. Oppure, altri esperti sostengono che la scelta di lasciare il feto fosse voluta, perché legata ad una qualche particolare credenza sulla rinascita nell'aldilà.

Qualunque sia la risposta a questo dilemma, è certo, spiega Ejsmond, che è molto probabile che la donna sia morta proprio a causa di una qualche complicanza all'entrata nell'ultimo trimestre della gravidanza. Dopotutto, nell'antichità non era assolutamente raro un evento del genere, soprattutto nelle ragazze di giovane età - come nel caso di questa mummia, che morì probabilmente tra i 20 e i 30 anni.