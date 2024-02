Trovata una necropoli in Italia piena di scheletri e tesori di antichi guerrieri

Durante la realizzazione di un orto comunitario presso il comune di San Giorgio Bigarello, in provincia di Mantova, lo scorso novembre alcuni archeologi hanno riportato alla luce una necropoli risalente all'epoca del rame, contenente 22 sepolture complete e una variegata collezione di armi.

Il sito ha circa 5.000 anni e grazie agli scavi effettuati all'inizio di quest'anno gli archeologi ora sono maggiormente consapevoli dell'importanza di questa scoperta.

Questa necropoli infatti includeva pregiati gioielli, semplici strumenti ma anche complessi armi militari, come pugnali, armi di selce, punte di freccia e varie lame perfettamente decorate, che sono stati trovate solo accanto ai resti di coloro che in vita avevano una maggiore rilevanza sociale. Il ritrovamento dei corpi dei defunti permetterà inoltre alla scienza di poter osservare un nuovo spaccato dell'epoca, visto che le ossa verranno presto analizzate tramite le moderne biotecnologie per conoscere meglio gli stili di vita e i nostri adattamenti all'ambiente di 5.000 anni fa.

Gran parte dei corpi che sono stati ritrovati sono in ottime condizioni, anche grazie alla sabbia presente sulla collina in cui gli antichi hanno deciso di tumulare i loro amici e parenti. "Grazie a questa sabbia le condizioni per realizzare una necropoli erano ottime, visto che questo materiale consente la conservazione delle ossa" ha detto Simone Sestito , funzionario archeologico del Ministero della Cultura. "La preservazione degli scheletri è impressionante, soprattutto considerando che le tombe si trovavano solo a circa 10 centimetri sotto la superficie".

Molte delle persone che sono state sepolte in questo sito sono state poggiate direttamente sul terreno sul lato sinistro del loro corpo, con le gambe ripiegate in posizione fetale e la testa orientata verso nord-ovest. Questa disposizione dei corpi ha indotto gli esperti a pensare che questa necropoli potesse avere un qualche legame con una cultura dell'Italia settentrionale che visse in quel periodo, descritta dagli storici come cultura di Remedello. Il suo nome deriva dal comune omonimo in cui avvennero i primi rinvenimenti sul finire dell'Ottocento e buona parte delle sue tombe presenta degli scheletri sepolti così .

Presto gli scienziati andranno ad identificare il sesso di ciascun corpo, grazie alla collaborazione di alcuni ricercatori dell'Università di Bologna. Tuttavia è molto probabile che queste persone fossero molto simili ad altri abitanti dell'Italia e del resto del Mediterraneo, di cui oggi disponiamo anche le ricostruzioni facciali.

Questa non è stata neppure la prima volta che qualcuno scopre degli importanti reperti a San Giorgio Bigarello. Anni fa, nel 2007, un altro team di archeologi scoprì infatti una coppia di scheletri, risalenti a 6.000 anni fa, sepolti in modo tale che si scambiassero un abbraccio eterno: gli Amanti di Valdaro.