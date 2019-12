Trovata a New York la foresta fossile più antica del pianeta

In una cava abbandonata del Cairo, un comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato di New York, è stata trovata una fetta della più antica foresta fossile del mondo. Scoperta per caso, queste orme uniche ci mostrano il punto in cui sorsero alcuni dei primi alberi legnosi.

"Stai camminando attraverso le radici di antichissimi alberi", dichiara a Science Magazine il paleobotanico Christopher Berry dell'Università di Cardiff. "In piedi sulla superficie della cava possiamo ricostruire la foresta vivente che ci circonda nella nostra immaginazione."

Si pensa che molte di queste lunghe radici legnose appartengano a piante del genere Archaeopteris, un antenato degli alberi moderni di oggi e uno dei primi a catturare e immagazzinare anidride carbonica dall'aria. Questo tipo di attività avrebbe cambiato radicalmente il clima del nostro pianeta, aggiungendo potenzialmente più ossigeno all'atmosfera e fornendo nuovi habitat per le prime forme di vita.

"Alla fine del periodo devoniano [360 milioni di anni fa], la quantità di anidride carbonica stava scendendo ad una quantità simile a quella di oggi", spiega Berry a New Scientist. Un team internazionale di ricercatori ha mappato oltre 3.000 metri quadrati di questa foresta fossilizzata che comprende altri due tipi di alberi antichi: un gruppo di piante fossili noto come Cladoxylopsida e uno ancora sconosciuto.

Tutti e tre gli alberi, affermano gli autori, si sarebbero riprodotti tramite spore (e non semi). "Può darsi che in futuro compaia qualcosa di ancora più antico: la paleontologia è piena di sorprese", afferma il geologo Falcon-Lang (non coinvolto nello studio). "Ma per il momento, questa scoperta è incredibile."